قناة مصرية تتحدى قرار وقفها لاستضافتها مثليين (فيديو)

تحدت إدارة قناة LTC المصرية، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في البلاد بإيقافها مدة أسبوعين عقابا لها لاستضافتها مثليين على الهواء مباشرة.

وبثت القناة إرسالها رغم صدور القرار الاثنين الماضي، وظهر أكثر من مذيع على شاشاتها مستنكرا قرار المجلس.

وانتقد الإعلامي أحمد عبدون عبر برنامجه "عم يتساءلون"، المذاع على القناة، قرار وقف البث ووصفه بـ"وصمة عار"، مطالبا برفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأصدر المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف بث القناة بعد عدة مخالفات من بينها ظهور الشواذ والترويج لشعاراتهم، وتوجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطي الهيرويين حسبما أفاد بيان المجلس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية