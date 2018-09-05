 
مباشر

قناة مصرية تتحدى قرار وقفها لاستضافتها مثليين (فيديو)

أخبار العالم العربي

قناة مصرية تتحدى قرار وقفها لاستضافتها مثليين (فيديو)
Reuters Juan Carlos Ulate
مثليين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqut

تحدت إدارة قناة LTC المصرية، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في البلاد بإيقافها مدة أسبوعين عقابا لها لاستضافتها مثليين على الهواء مباشرة.

وبثت القناة إرسالها رغم صدور القرار الاثنين الماضي، وظهر أكثر من مذيع على شاشاتها مستنكرا قرار المجلس.

وانتقد الإعلامي أحمد عبدون عبر برنامجه "عم يتساءلون"، المذاع على القناة، قرار وقف البث ووصفه بـ"وصمة عار"، مطالبا برفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
دار القضاء العالي في مصر - أرشيف مصر توقف بثّ قناة فضائية لاستضافتها مثليين

وأصدر المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف بث القناة بعد عدة مخالفات من بينها ظهور الشواذ والترويج لشعاراتهم، وتوجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطي الهيرويين حسبما أفاد بيان المجلس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. معركة في عرض البحر بين بريطانيين وفرنسيين