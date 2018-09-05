السيستاني يكشف عن حكم مسّ سورة الإخلاص بالـ1000 دينار العراقي!

تحدث المرجع الديني الأعلى للمسلمين الشيعة في العراق علي السيستاني، عن حكم لمس سورة الإخلاص بفئة 1000 دينار عراقي.

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ووجه للسيستاني سؤال مفاده، "طُبعت في وسط العملة العراقية الحالية فئة 1000 دينار وفئة 1 دينار سابقا سورة الإخلاص وبالخط الكوفي فما هو حكم مسّها من دون وضوء؟".

ورد المرجع الديني قائلا: "الأحوط لزوما عدم جواز مسّها للمحدث".

المصدر: السومرية نيوز