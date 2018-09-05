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السيستاني يكشف عن حكم مسّ سورة الإخلاص بالـ1000 دينار العراقي!

أخبار العالم العربي

السيستاني يكشف عن حكم مسّ سورة الإخلاص بالـ1000 دينار العراقي!
Reuters Eskinder Debebe
المرجع الديني في العراق علي السيستاني
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تحدث المرجع الديني الأعلى للمسلمين الشيعة في العراق علي السيستاني، عن حكم لمس سورة الإخلاص بفئة 1000 دينار عراقي.

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ووجه للسيستاني سؤال مفاده، "طُبعت في وسط العملة العراقية الحالية فئة 1000 دينار وفئة 1 دينار سابقا سورة الإخلاص وبالخط الكوفي فما هو حكم مسّها من دون وضوء؟".

ورد المرجع الديني قائلا: "الأحوط لزوما عدم جواز مسّها للمحدث".

المصدر: السومرية نيوز

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