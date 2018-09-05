فرنجية يرفض رفع السماعة وتلقي العزاء

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سليمان فرنجية، رئيس تيار "المردة" رفض تلقي اتصال هاتفي من جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، الذي هاتفه بهدف تعزيته في وفاة عمه روبير فرنجية.

وذكر موقع إخباري محلي أن سليمان فرنجية رفض تلقي اتصال جبران باسيل، على الرغم من أن "باسيل أوفد ممثلا عنه إلى المأتم وأرسل إكليلا، وغرد ناعيا روبير فرنجية. كما أن عددا كبيرا من وزراء ونواب التيار قدموا واجب العزاء في أهدن".

إقرأ المزيد

يذكر أن العلاقة بين فرنجية وباسيل يشوبها التوتر منذ مدة طويلة، وقد ظهرت تجليات ذلك في مواقفهما وتحالفاتهما المتناقضة في خضم التجاذبات السياسية اللبنانية التقليدية في سياقاتها المعقدة.

المصدر: + elnashra