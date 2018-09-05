 
مباشر

فرنجية يرفض رفع السماعة وتلقي العزاء

أخبار العالم العربي

فرنجية يرفض رفع السماعة وتلقي العزاء
Reuters
سليمان فرنجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqt2

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سليمان فرنجية، رئيس تيار "المردة" رفض تلقي اتصال هاتفي من جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، الذي هاتفه بهدف تعزيته في وفاة عمه روبير فرنجية.

وذكر موقع إخباري محلي أن سليمان فرنجية رفض تلقي اتصال جبران باسيل، على الرغم من أن "باسيل أوفد ممثلا عنه إلى المأتم وأرسل إكليلا، وغرد ناعيا روبير فرنجية. كما أن عددا كبيرا من وزراء ونواب التيار قدموا واجب العزاء في أهدن".

إقرأ المزيد
لبنان يودع نجل سليمان فرنجية

يذكر أن العلاقة بين فرنجية وباسيل يشوبها التوتر منذ مدة طويلة، وقد ظهرت تجليات ذلك في مواقفهما وتحالفاتهما المتناقضة في خضم التجاذبات السياسية اللبنانية التقليدية في سياقاتها المعقدة.

المصدر:   + elnashra

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. مساعدات إنسانية روسية تصل إلى سوريا