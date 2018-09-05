دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا

قامت طائرة من طراز "إيل-76"، تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، بنقل 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اللاذقية، لتوزيعها على المواطنين في سوريا.

وتم تنسيق محتويات الحمولة، مع مركز المصالحة الروسي في حميميم، وهي تتضمن مواد غذائية وخيام وأغطية ومجموعات من مستلزمات المطابخ.

وبتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة، قامت وزارة الطوارئ الروسية بالإشراف على عملية نقل هذه المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لتوزيعها على المتضررين من الحرب هناك.

إقرأ المزيد

وتحت إشراف مكتب المصالحة الروسي والهلال الأحمر السوري، سيتم توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين لها من السكان واللاجئين، الذين باشروا بالعودة إلى ديارهم، بما في ذلك في المناطق النائية في سوريا.

المصدر: وزارة الطوارئ الروسية