 
مباشر

دوتيرتي يزور الأردن

أخبار العالم العربي

دوتيرتي يزور الأردن
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqsf

 يصل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الأربعاء إلى الأردن في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، يرافقه فيها كبار المسؤولين ووفد من رجال الأعمال الفلبينيين.

وسيتم خلال المحادثات التي سيعقدها دوتيرتي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التركيز على سبل تعزيز التعاون بين الأردن والفلبين وسيبحث زعيما البلدين كذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 2 سبتمبر، وصل رودريغو دوتيرتي إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها لرئيس فلبيني، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والعسكري بين البلدين.

إقرأ المزيد
دوتيرتي يتعهد لنتنياهو بمحاربة القادة المجانين على شاكلة هتلر

ورحبت الحكومة الإسرائيلية بزيارة دوتيرتي واعتبرتها هامة، حيث أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن التعاون بين البلدين آخذ بالازدهار، ولاسيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والسياحة، والاستثمارات، والطاقة، والبنى التحتية، وغيرها".

المصدر: وكالات



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا