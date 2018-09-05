دوتيرتي يزور الأردن

يصل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الأربعاء إلى الأردن في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، يرافقه فيها كبار المسؤولين ووفد من رجال الأعمال الفلبينيين.

وسيتم خلال المحادثات التي سيعقدها دوتيرتي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التركيز على سبل تعزيز التعاون بين الأردن والفلبين وسيبحث زعيما البلدين كذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 2 سبتمبر، وصل رودريغو دوتيرتي إلى إسرائيل، في أول زيارة من نوعها لرئيس فلبيني، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والعسكري بين البلدين.

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ورحبت الحكومة الإسرائيلية بزيارة دوتيرتي واعتبرتها هامة، حيث أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن التعاون بين البلدين آخذ بالازدهار، ولاسيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والسياحة، والاستثمارات، والطاقة، والبنى التحتية، وغيرها".

المصدر: وكالات





