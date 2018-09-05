صورة نادرة للملك سلمان يافعا في مصر في الـ16 من عمره
AFP BANDAR AL-JALOUD
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نشر الموقع الرسمي لسفارة السعودية في مصر، صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز أميرا في الـ16 من عمره أثناء زيارته لمصر سنة 1951.
خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في زيارة رسمية إلى #مصر حينما كان أميرا عام 1951م. pic.twitter.com/kYyRgu2Tsr— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) ٤ سبتمبر ٢٠١٨
جدير بالذكر أن الملك سلمان كان قد تطوع في الجيش المصري لصد العدوان الثلاثي عليها سنة 1956.
المصدر: السفارة السعودية في مصر
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