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صورة نادرة للملك سلمان يافعا في مصر في الـ16 من عمره

أخبار العالم العربي

صورة نادرة للملك سلمان يافعا في مصر في الـ16 من عمره
AFP BANDAR AL-JALOUD
الملك سلمان بن عبد العزيز
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نشر الموقع الرسمي لسفارة السعودية في مصر، صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز أميرا في الـ16 من عمره أثناء زيارته لمصر سنة 1951.

جدير بالذكر أن الملك سلمان كان قد تطوع في الجيش المصري لصد العدوان الثلاثي عليها سنة 1956.

المصدر: السفارة السعودية في مصر

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