صورة نادرة للملك سلمان يافعا في مصر في الـ16 من عمره

نشر الموقع الرسمي لسفارة السعودية في مصر، صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز أميرا في الـ16 من عمره أثناء زيارته لمصر سنة 1951.

خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في زيارة رسمية إلى #مصر حينما كان أميرا عام 1951م. pic.twitter.com/kYyRgu2Tsr — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

جدير بالذكر أن الملك سلمان كان قد تطوع في الجيش المصري لصد العدوان الثلاثي عليها سنة 1956.

المصدر: السفارة السعودية في مصر