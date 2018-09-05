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أردوغان يؤكد أهمية التعاون مع روسيا بشان إدلب

أخبار العالم العربي

أردوغان يؤكد أهمية التعاون مع روسيا بشان إدلب
AFP ADEM ALTAN
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية تعاون بلاده مع روسيا في ضوء احتمال تنفيذ الجيش السوري عملية عسكرية في إدلب.

ونقلت قناة "خبر ترك" عن أردوغان قوله وهو على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من الزيارة إلى قرغيزستان أمس الثلاثاء: "في الوقت الحالي يكتسب التعاون التركي الروسي أهمية خاصة".

وأضاف: " إذا تعرضت إدلب لقصف صاروخي لا سمح الله، فإن ذلك سيكون قتلا جماعيا، والناس سيهربون إلى تركيا بشكل أساسي. يمكننا درء ذلك من خلال البحث عن حل تفاوضي".

ووصف أردوغان الوضع في إدلب "التي تشهد تطورات خطيرة"، بأنه حرج بالنسبة لتركيا، وقال إن القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية المزمع عقدها في طهران يوم الجمعة، ستتمكن من الحيلولة دون قيام القوات السورية بـ"أعمال غير متناسبة" في إدلب.

وفي شأن آخر، انتقد أردوغان سير تطبيق الاتفاقات التركية الأمريكية حول منبج في ريف حلب الشرقي، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لا يتقيد بالتزاماته فيما يتعلق بتأمين خروج مسلحي الوحدات الكردية من المدينة.

المصدر: انترفاكس

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