هادي يضع تسليم جثمان صالح على رأس أولويات مفاوضات جنيف

طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام ، وضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس الراحل علي صالح وتحرير أبنائه المحتجزين لدى الحوثيين على رأس أولوياته.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على "تويتر":"الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإطلاق سراح أبنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولوياتهم في مشاورات جنيف"​​​.

١-فخامة الرئيس المناضل #عبدربه_منصور_هادي يصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الافراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح واطلاق ابناءه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الاسرى والمعتقلين على رأس اولوياتهم في مشاورات جنيف#شكرا_هادي — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

وأشار الوزير اليمني في تغريدة أخرى إلى أن رسالة هادي هامة وينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه، فقد أكدت، بحسب الإرياني، أن الرئيس هادي ينطلق في قراراته من موقع الأب المسؤول عن جميع أبنائه.

٢-توجيهات #الرئيس_هادي تؤكد من جديد أنه ينطلق في قراراته من موقع الأب المسئول عن جميع ابناءه،كما أنها رسالة هامة ينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه بضرورة العمل الصادق والبناء لطي صفحة الماضي والاتجاه نحو المستقبل لاستعادة الدولة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: وكالات