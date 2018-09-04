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هادي يضع تسليم جثمان صالح على رأس أولويات مفاوضات جنيف

أخبار العالم العربي

هادي يضع تسليم جثمان صالح على رأس أولويات مفاوضات جنيف
Reuters
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي
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طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام ، وضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس الراحل علي صالح وتحرير أبنائه المحتجزين لدى الحوثيين على رأس أولوياته.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على "تويتر":"الرئيس عبد ربه منصور هادي يصدر توجيهاته للوفد المفاوض عن الحكومة الشرعية بوضع قضية الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإطلاق سراح أبنائه وقيادات المؤتمر وجميع القيادات والصحفيين والناشطين الأسرى والمعتقلين على رأس أولوياتهم في مشاورات جنيف"​​​.

وأشار الوزير اليمني في تغريدة أخرى إلى أن رسالة هادي هامة وينبغي أن يلتقطها الجميع داخل المؤتمر الشعبي العام وخارجه، فقد أكدت، بحسب الإرياني، أن الرئيس هادي ينطلق في قراراته من موقع الأب المسؤول عن جميع أبنائه.

المصدر: وكالات

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