الناتو يدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس في سوريا

دعا حلف الناتو الأطراف المعنية ذات الشأن إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى تدهور الوضع في سوريا.

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وقالت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونغيسكو، الثلاثاء: "من المهم أن تلتزم كافة القوى العامة في المنطقة بضبط النفس وتمتنع عن التسبب بتدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلا في سوريا".

وأضافت لونغيسكو أن الحلف رغم عدم وجود قواته في سوريا، يدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي ثابت في سوريا.

ويأتي هذا النداء من حلف شمال الأطلسي في ظل تحضير دمشق إلى عملية عسكرية واسعة لتطهير منطقة إدلب التي تعد آخر معقل للإرهاب في البلاد، وعلى رأسها تنظيم "جبهة النصرة"، من إدلب. وقد أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قبل يومين، أن سوريا "باتت على مسافة قاب قوسين من تحقيق الانتصار على الإرهاب في البلاد. فيما تدعو منظمات دولية ودول غربية الحكومة السورية وحلفاءها إلى التخلي عن فكرة الحسم العسكري في إدلب.

المصدر: نوفوستي