 
مباشر

إصابة 3 صحفيين برصاص الجنود الإسرائيليين غرب رام الله

أخبار العالم العربي

إصابة 3 صحفيين برصاص الجنود الإسرائيليين غرب رام الله
Reuters Mohamad Torokman
الجنود الإسرائيليون يطلقون الرصاص على المحتجين الفلسطينيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqro

أفادت مراسلتنا في رام الله، أن 3 صحفيين أصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط أطلقه الجنود الإسرائيليون عليهم، أثناء تغطيتهم للمواجهات في قرية راس كركر غرب المدينة.

وأشارت المراسلة، إلى أن الجنود تعمدوا إطلاق الرصاص باتجاه الصحفيين، الأمر الذي أدى إلى إصابة مصورين يعملون لدى الوكالات الدولية بجروح مختلفة.

وكان الصحفيون يقومون بعملهم في تغطية مسيرة احتجاجية لأهالي قرى غرب رام الله، احتجاجا على مصادرة أراضي جبل الريسان من قبل الإسرائيليين، بهدف إقامة مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا