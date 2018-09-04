إصابة 3 صحفيين برصاص الجنود الإسرائيليين غرب رام الله

أفادت مراسلتنا في رام الله، أن 3 صحفيين أصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط أطلقه الجنود الإسرائيليون عليهم، أثناء تغطيتهم للمواجهات في قرية راس كركر غرب المدينة.

وأشارت المراسلة، إلى أن الجنود تعمدوا إطلاق الرصاص باتجاه الصحفيين، الأمر الذي أدى إلى إصابة مصورين يعملون لدى الوكالات الدولية بجروح مختلفة.





وكان الصحفيون يقومون بعملهم في تغطية مسيرة احتجاجية لأهالي قرى غرب رام الله، احتجاجا على مصادرة أراضي جبل الريسان من قبل الإسرائيليين، بهدف إقامة مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.

المصدر: RT + وكالات