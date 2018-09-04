العبادي يعقد اجتماعا طارئا مع نواب البصرة

ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع عدد من أعضاء مجلس البصرة الأوضاع الخدمية والتطورات الأخيرة في المحافظة، مبديا عزم مجلس الوزراء على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل.

وقال مكتب العبادي في بيان: إن "الاجتماع الطارئ لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة وبحضور المحافظ أسعد العيداني، أوصى بتنفيذ كافة القرارات المتخذة في اجتماعات سابقة بخصوص المحافظة".

ونقل البيان عن العبادي تأكيده على "عزم مجلس الوزراء على معالجة مشكلة الماء الصافي والحلول التي تمت مناقشتها خلال الأسابيع القليلة الماضية والقرارات التي صدرت خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت سواء في محافظة البصرة أو في بغداد".

وأضاف، أن "قرار الحكومة تضمن إناطة مسؤولية تنفيذ تلك القرارات بمحافظ البصرة والحكومة المحلية فيها مع تفويض الصلاحيات الإدارية والمالية لمحافظ البصرة ومنحه الاستثناءات اللازمة من التعليمات النافذة وفق جداول زمنية محددة لتسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع المصادق عليها، ومنها بشكل خاص مشاريع تحلية المياه".

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على "ضرورة تهدئة الأوضاع والتحقيق في ما حصل ورفض الاعتداءات وتخريب الممتلكات العامة"، داعين الأهالي إلى "التعاون مع القوات الأمنية في كشف العناصر المسيئة وتفويت الفرصة عليهم من أجل توفير الظروف المناسبة للانطلاق بتنفيذ المشاريع".

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وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على عدة قرارات تخص محافظة البصرة، فيما وافق على صرف دفعة طوارئ الى العوائل المتعففة في المحافظة بواقع 100 ألف دينار (ما يعادل 80 دولارا) للشهرين الماضيين.

المصدر: موقع رئاسة الوزراء