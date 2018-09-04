مقتدى الصدر يتوعد المعتدين على متظاهري البصرة

أعرب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، عن غضبه من التعدي من قبل بعض من أسماهم بـ"المدسوسين" في القوات الأمنية على المتظاهرين في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وكتب الصدر في تغريدة على "تويتر": "ينتابنا الحزن ونحن نرى المأساة في بصرتنا المظلومة، وما أثار غضبي، هو التعدي بغير حق من قبل بعض المدسوسين في القوات الأمنية على المتظاهرين العزل، الذين لا يريدون إلا لقمة العيش بكرامة".

وأضاف، "لا بد من تظافر الجهود لانتشال البصرة من أفكاك الفساد والطائفية والميلشيات، فبصرتنا عزنا وفخرنا وهي قلب العراق النابض، فكفاكم تعديا على البصرة وأهلها، وأنصح بأن لا تختبروا صبرنا".

وارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة إلى 6 مدنيين، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 50، الأمر الذي دفع بسلطات المحافظة إلى فرض حالة حظر للتجوال.

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وتشهد البصرة منذ عدة أيام موجة احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

المصدر: وكالات