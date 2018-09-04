الهجرة الدولية: عودة 4 ملايين نازح عراقي لديارهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن حوالي 4 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب مع مسلحي تنظيم "داعش" في العراق، عادوا إلى ديارهم.

ومعظم النازحين العائدين هم من محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل، التي شهدت طوال 9 أشهر أشرس معارك الشوارع في العصر الحديث، تليها محافظة الأنبار حيث جرت المعارك الأخيرة للاستيلاء على المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

وغادر نحو 6 ملايين، أي زهاء 15 % من السكان، منازلهم ولجأوا إلى مناطق أخرى منذ هجوم مسلحي داعش وسيطرتهم على مناطق شاسعة من البلاد عام 2014.

وتراجعت أعمال العنف بشكل ملحوظ في هذه المناطق حيث أعلنت الحكومة العراقية استعادة السيطرة على كامل أراضيها وطرد من تبقى من المسلحين خارج الحدود نهاية عام 2017.

ويعاني النازحون الذين عادوا إلى ديارهم، من نقص حاد في الخدمات العامة كالماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الطبية وغيرها، ما يشكل صعوبة على بعض الأسر.

المصدر: أ ف ب