فرار مئات المهاجرين من مركز احتجاز بالعاصمة الليبية

نقلت "رويترز" عن موظف إغاثة اليوم الثلاثاء قوله، إن مئات المهاجرين هربوا من مركز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس مع احتدام المعارك بالقرب من المركز الواقع على طريق المطار.

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما أكد تصريحات الموظف.

من جهة أخرى، نفى متحدث باسم إدارة مكافحة الهجرة غير المشروعة فرار المهاجرين لكن موظف الإغاثة الذي يعمل في منظمة دولية قال إن زهاء 1800 شخص ربما هربوا من مركز الاحتجاز.

المصدر: "رويترز"