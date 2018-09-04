مصدر أمني سوري: محطاتنا للحرب الإلكترونية حرفت صواريخ إسرائيلية

ذكر مصدر أمني سوري أن الدفاعات الجوية السورية استطاعت حرف عدد من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على ريفي حماة وطرطوس.

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وقال المصدر، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مساء الثلاثاء، إن "محطات الحرب الإلكترونية السورية استطاعت حرف عدد من الصواريخ الإسرائيلية عن مسارها ومنعتها من تحقيق أهدافها".

وأشار المصدر إلى أن "الصواريخ الإسرائيلية سقطت على ريفي طرطوس وحماة الغربي".

كما شدد المصدر الأمني على أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية خلال ضرباتها اليوم.

وأعلنت دمشق في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة صواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في كل من محافظتي حماة وطرطوس.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سانا" الرسمية إنه "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار"، فيما لم يصدر أي تعليق على الحادث من قبل إسرائيل

المصدر: سبوتنيك + سانا