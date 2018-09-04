العبادي يحل مشكلة مياه البصرة بهذه الطريقة

أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان، أن مجلس الوزراء ناقش جهود معالجة مشكلة مياه الشرب في محافظة البصرة اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه تم التصويت خلال الجلسة على ما يلي:

1. الموافقة على انشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة ويتولى محافظ المدينة مسؤولية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تقدم الدراسة الفنية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة شهر واحد. 2. تقدم محافظة البصرة مقترحا متكاملا حول مد خطوط نقل جديدة للمياه إلى مدينة البصرة خلال أسبوعين. 3. تتولى محافظة البصرة تأهيل شبكات النقل والتوزيع لمناطق المحافظة بموجب أولويات ترتبط بوضع الشبكات وتم توفير التخصيصات لذلك. 4. تلتزم وزارة الإعمار والإسكان ببدء التشغيل التجريبي لمشروع ماء الهارثة خلال شهر تشرين الأول وأن يبدأ العمل الفعلي للمشروع في موعد أقصاه شهر شباط 2019 وتشكل لجنة عليا برئاسة محافظ البصرة لمتابعة ذلك ورفع تقارير للجنة العليا لإعمار وخدمات المحافظات. 5. تتولى محافظة البصرة استمرار متابعة محطات التحلية RO وضمان عملها وفق الضوابط الصحية وغلق المحطات المخالفة للشروط الصحية وحوضيات نقل المياه. 6. تتولى محافظة البصرة إيقاف التجاوزات على نهر دجلة وقناة البدعة والخطوط الناقلة فورا بالاستعانة بقيادة عمليات البصرة وقيادة عمليات الرافدين. 7. تنظيم عمليات الدعم المقدم من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بإشراف الحكومة المحلية في محافظة البصرة وفريق المتابعة التابع للجنة العليا لإعمار وخدمات المحافظات. 8. تخويل السيد وكيل وزارة المالية بصلاحية تبادل المذكرات المكتوبة بين وزارة المالية والسفارة اليابانية في بغداد وتوقيع تعديل الاتفاقية لقرض وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المتعلقة بتمديد مدة الصرف للمشروع المذكور آنفا.

ولا تزال البصرة تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

المصدر: مكتب رئاسة الوزراء