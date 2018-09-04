قتيلان و11 جريحا في تجدد الاحتجاجات في البصرة

أفاد مراسلنا في بغداد، بسقوط قتيلين وإصابة 11 جريحا بينهم 3 في حالة حرجة، في تجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوب العراق.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر أمنية، وقوع جرحى في صفوف القوات الأمنية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى أسفه على مقتل شاب من محافظة البصرة خلال التظاهرات التي تشهدها المحافظة، وأمر بالتحقيق بشأن "من يحاول الإيقاع" بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال العبادي في كلمة له خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن "أوامرنا واضحة بمنع إطلاق الرصاص الحي في التظاهرات، ونأسف لوقوع شهيد من محافظة البصرة".

وأضاف العبادي، أن "مشكلة مياه البصرة تكمن بملوحة شط العرب، وهذه الظاهرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي"، مشيرا إلى أنه "سيتم التشغيل التجريبي لمحطة ماء الهارثة في البصرة خلال الشهر المقبل".

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق تظاهرات واسعة شهدتها محافظة البصرة أمس الاثنين، وقطعت إثر ذلك الطرق وشددت من إجراءاتها الأمنية.

المصدر: RT + وكالات