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العبادي يأسف لوقوع قتيل في تظاهرات البصرة

أخبار العالم العربي

العبادي يأسف لوقوع قتيل في تظاهرات البصرة
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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عبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أسفه لسقوط متظاهر من أهالي محافظة البصرة جنوب العراق برصاص القوات الأمنية.

وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "نأسف لسقوط متظاهر من أبناء مدينة البصرة على أيدي القوات الأمنية أثناء تفريقهم للمظاهرات".

وأضاف، "أوامرنا كانت واضحة بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين".

ووجه رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادث، متوعدا بمحاسبة المقصرين.

أعلنت مصادر طبية عراقية، عن وفاة أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوب العراق، بعد تعرضه لصعقات كهربائية على يد القوات الأمنية.

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وقال أحد منتسبي الطواقم الطبية لـRT: إن "متظاهرا في عقده الثالث، ويدعى ياسر مكي، تعرض للضرب بالصعقات الكهربائية على يد القوات الأمنية العراقية، الأمر الذي تسبب بوفاته".

وتشهد بعض محافظات وسط وجنوب العراق خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

المصدر: وكالات

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