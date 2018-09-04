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شاهد.. لحظة القبض على المتهم بمحاولة التفجير قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة القبض على المتهم بمحاولة التفجير قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة
USEmbassyCairo/facebook
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديو، للشاب الذي حاول القيام بتفجير قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة.

facebook
الشاب المتطرف

وأوضح مصدر أمني أن رجال الأمن في شرطة قسم قصر النيل تمكنوا من ضبط المدعو/ عبد الله أيمن عبد السميع 24 سنة ويقيم في محافظة الجيزة، وذلك خلال اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

ووفقا للمصدر أكد الفحص المبدئي أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي، حيث لم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة.

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علم السفارة الأمريكية بالقاهرة السفارة الأمريكية في القاهرة تتحدث عن حادث بمحيطها وتحذر المواطنين من الاقتراب

وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد أعلنت عن وقوع حادث، لم تشر إلى نوعه قرب مقرها في سيمون بوليفار في القاهرة وحذرت مواطنيها من الاقتراب.

المصدر: فيسبوك + وسائل إعلام مصرية

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