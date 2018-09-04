تونس تكشف تفاصيل محاولة رجل الانتحار ذبحا

ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، أن الرجل الذي حاول ذبح نفسه أمام مقرها متقاعد، وحاول الانتحار بآلة حادة وهو كثير التردّد عليها للانتفاع بالمساعدات المادية والعينية منها.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتحر الفاشل "اعتدى على نفسه اليوم أمام مقر الوزارة بآلة حادة محدثا حالة من البلبلة والفزع في صفوف العاملين والمارّة والوافدين على وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأضافت، أنه وتفاعلا مع هذا الحادث حاول عدد من العاملين في الوزارة إثناءه عن فعله، وتم استدعاء الحماية المدنية ليتلقى الإسعافات الأولية.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما لمواطن تونسي، حاول الانتحار ذبحا، أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد تجاهل المسؤولين عدة طلبات قدمها للوزارة.

المصدر: وكالات