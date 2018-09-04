دي ميستورا: بوتين وأردوغان إلى منع وقوع كارثة في إدلب

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى إيجاد صيغة تضمن منع وقوع كارثة في إدلب.

وشدد دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، على أهمية المباحثات حول إدلب بين بوتين وأردوغان لتجنب العمل العسكري بالمحافظة، قائلا: "لا نريد أن يتكرر في إدلب ما حدث في مناطق حلب والرقة والغوطة، نحن مستمرون في الدعوة والأمل والتمني أن نتجنب معركة إدلب ومنح مزيد من الوقت للمفاوضات بين روسيا وتركيا لكونهما اللاعبين الأساسيين ويملكان المفاتيح لمعالجة المشكلة".

وأضاف: "لقد سمعنا تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة السورية تخطط لإطلاق الهجوم على إدلب قبل حلول الـ10 من سبتمبر".

واعتبر دي ميستورا أن روسيا وتركيا قادرتان على إنهاء الأزمة في إدلب بمكالمة هاتفية، قائلا إن اتصالا هاتفيا بين بوتين وأردوغان "يمكن أن يحقق فرقا في موضوع إدلب".

وأكد أنه لا يجب أخذ 3 ملايين شخص يعيشون في إدلب بذنب بضع آلاف من إرهابيي "جبهة النصرة" الموجودين هناك.

من جانبه قال يان إيغلاند، مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: "اليوم اتفقنا مع روسيا والولايات المتحدة على توفير المساعدات لمخيم الركبان خلال الأسبوع القادم لأول مرة منذ يناير الماضي".

المصدر: RT + وكالات