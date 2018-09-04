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ماذا حدث قرب السفارة الأمريكية لدى القاهرة بالتفصيل؟

أخبار العالم العربي

ماذا حدث قرب السفارة الأمريكية لدى القاهرة بالتفصيل؟
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الأمن المصري
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كشف مصدر أمني في مصر عن تفاصيل الحادث الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية بالقاهرة في محيط ميدان سيمون بوليفار.

وأوضح المصدر وفقا لما نقله مراسل RT في القاهرة، أن رجال الأمن في شرطة قسم قصر النيل تمكنوا من ضبط المدعو/ عبد الله أيمن عبد السميع 24 سنة ويقيم في محافظة الجيزة، وذلك خلال اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

ووفقا للمصدر أكد الفحص المبدئي أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي، حيث لم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة.

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وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد أعلنت عن وقوع حادث، لم تشر إلى نوعه قرب مقرها في سيمون بوليفار في القاهرة وحذرت مواطنيها من الاقتراب.

وكتبت السفارة في بيان على "فيسبوك": يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر وعدم القدوم إلى السفارة حتى إشعار آخر.

فيما أوضحت وكالة رويترز الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية أنه تم اعتقال الرجل، بعد إلقاء عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية، ولا أنباء عن إصابات.

المصدر: RT

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