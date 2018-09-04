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رسائل ودية يرسلها عمر الرزاز إلى سوريا

أخبار العالم العربي

رسائل ودية يرسلها عمر الرزاز إلى سوريا
Reuters
رئيس الوزراء الأردني، عمر الزاز
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بعث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لسوريا، بحزمة من الرسائل غير الرسمية، حمّلها لعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الأردنيين، في محاولة منه لفتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية.

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وأفادت مصادر إعلامية، بأن رسالة "شخصية" غير رسمية، وصلت لمسؤولين بارزين في دمشق، يشير فيها الرزاز إلى إمكانية تعاون حكومته مع الجانب السوري في إعادة فتح وتشغيل معبر نصيب الحدودي بين البلدين.

وذكرت هذه المصادر أن رسالة رد ودية وصلت بصفة "شخصية" أيضا، من مسؤولين سوريين إلى عمّان تتحدث عن الرغبة في التعاون مع الحكومة الأردنية، وتضمن الرد السوري تحفظا وحيدا، على حيثيات التعاون، يتمثل في أن تتم جميع الاتصالات عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

المصدر: وكالات

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