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ليبيا: فقدان السيطرة على حريق السفارة الأمريكية في طرابلس

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ليبيا: فقدان السيطرة على حريق السفارة الأمريكية في طرابلس
Reuters Hani Amara
حريق في العاصمة الليبية طرابلس - أرشيف
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أفاد مراسلنا في ليبيا، بأن هيئة السلامة الوطنية أعلنت أنها فقدت السيطرة على حريق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة طرابلس.

وأشارت الهيئة إلى أن عددا من سيارات الإطفاء توجهت إلى المكان، للسيطرة على الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

من جهته، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أنه تلقى بلاغا من شهود عيان بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس، يؤكدون فيه اندلاع حريق بمقر السفارة، مضيفا أن وحدات الدفاع المدني لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب كثافة النيران.

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وتشهد العاصمة الليبية ومحيطها اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع، تلجأ خلالها بعض الميليشيات للقصف العشوائي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وإصابة مدنيين، من بينهم أطفال.  

وتفيد آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة الليبية مساء الجمعة، بأن المعارك في طرابلس أوقعت 40 قتيلا، وأكثر من 100 جريح منذ الاثنين الماضي، وأن معظم الضحايا من المدنيين.

المصدر: RT + وكالات

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