أشقاء أربعة يعفون عن قاتل أخيهم امتثالا لشفاعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

عفا أشقاء أربعة خلال استقبال أمير منطقة الرياض محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز لهم في مكتبه، عن قاتل أخيهم امتثالا لشفاعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأعرب أمير منطقة الرياض لأبناء محمد بن يوسف الجبيري، عن شكره وتقديره على تنازلهم، مشيرا إلى أن "الفضل لله أولا ثم للقيادة الرشيدة في تطبيق شرع الله والعفو عند المقدرة من شيم الرجال".

وعبّر الأمير عن "الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على شفاعته واللفتة الكريمة منه .. في الحفاظ على الحقوق كافة، ونشر ثقافة العفو والتسامح في عدالة تامة ورضاء كامل بما قدر المولى عز وجل".

المصدر: سبق