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السفارة الأمريكية في القاهرة تتحدث عن حادث بمحيطها وتحذر المواطنين من الاقتراب

أخبار العالم العربي

السفارة الأمريكية في القاهرة تتحدث عن حادث بمحيطها وتحذر المواطنين من الاقتراب
USEmbassyCairo/facebook
علم السفارة الأمريكية بالقاهرة
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أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن وقوع حادث، لم تشر إلى نوعه قرب مقرها في سيمون بوليفار في القاهرة وحذرت مواطنيها من الاقتراب.

وكتبت السفارة في بيان على "فيسبوك": يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر وعدم القدوم إلى السفارة حتى إشعار آخر.

وأوضحت وكالة رويترز الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية أنه تم اعتقال رجل، بعد إلقاء عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية، ولا أنباء عن إصابات.

المصدر: RT + فيسبوك

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