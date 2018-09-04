لبنان يودع نجل سليمان فرنجية

ودع لبنان وبلدة إهدن روبير فرنجية، نجل الرئيس الراحل سليمان فرنجية، في حضور رسمي وشعبي مهيب.

وأقيمت صلاة الجنازة الاثنين في باحة قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجيه في إهدن، حيث تقبل التعازي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وعقيلته ريما ونجلاه النائب طوني وباسل، وباقي أفراد عائلة الرئيس الراحل سليمان فرنجية.

وترأس صلاة الجنازة النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

روبير فرنجية، نجل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجيه، والأصغر بين أشقائه، ومن مواليد زغرتا 14 حزيران 1949.

روبير لم يدخل المعترك السياسي إلا بعد مقتل شقيقه الوزير والنائب طوني فرنجيه، أي بعد 13 حزيران 1978.

روبير بيك الى مثواه الأخير😭💚

الله يرحمك يا بيك💚#روبير_بيك_فرنجيةpic.twitter.com/PjNfNH3OQ4 — Anthony Al Chedrawi (@ChedrawiAnthony) 3 сентября 2018 г.

هو نجل الرئيس الراحل سليمان فرنجيه، والاصغر بين الصبيان والبنات. من مواليد زغرتا 14 حزيران 1949، لم يدخل المعترك السياسي الا مرغماً بعد استشهاد شقيقه الوزير والنائب طوني فرنجيه، أي بعد 13 حزيران 1978. فكان خير سند لوالده الرئيس الراحل سليمان فرنجيه، وخير قائد للمرده، وقد حمل الامانة بكل رجولة وصدق الى ان سلمها الى ابن اخيه رئيس تيار "المرده" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيه الذي يتابع حمل المشعل.

المصدر: مواقع لبنانية