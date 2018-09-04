إصابة ثلاثة متظاهرين برصاص قوات الأمن في البصرة

أصيب ثلاثة متظاهرين اليوم الثلاثاء بجروح أثناء محاولة قوات الأمن العراقية تفريقهم قرب مبنى محافظة البصرة.

وقال أحد المتظاهرين واسمه علي الفريجي في اتصال هاتفي بـRT: "قبل قليل أطلقت القوات الأمنية النار علينا قرب مبنى المحافظة بعد أن تظاهرنا وطالبنا بالتحقيق في مقتل المتظاهر ياسر مكي".

وأضاف: "أحد المصابين الثلاثة من عشيرة القتيل ياسر مكي، وهناك أكثر من 10 حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

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وتجددت صباح اليوم الثلاثاء تظاهرات سكان محافظة البصرة جنوبي العراق قرب مبنى المحافظة، فيما شيع المحتجون جثمان المتظاهر ياسر مكي الذي قتل أمس.

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق تظاهرات واسعة شهدتها محافظة البصرة مساء الاثنين، وقطعت إثر ذلك الطرق وأحرقت الإطارات.

وتشهد بعض محافظات وسط وجنوب العراق خلال الشهرين الماضيين احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

المصدر: RT