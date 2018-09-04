وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا

وصلت دفعة من اللاجئين السوريين من لبنان اليوم الثلاثاء إلى مركز الدبوسية الحدودي، تمهيدا لنقلهم إلى مناطقهم في ريف حمص.

وأكد النازحون "أن كل التسهيلات من جانب الأمن العام، قدمت لهم وأنهم توّاقون للعودة منذ زمن وأن تراب الوطن أغلى من كل شيء"، شاكرين الأمن العام اللبناني على مبادرته في تأمين كل مستلزمات العودة.

وتجمعت مئات العائلات الراغبة بالعودة الطوعية إلى سوريا في عدة مواقع في لبنان، وسط إجراءات أمنية ينفذها الأمن العام والجيش، على أن يتم نقلهم على دفعات خلال اليوم عبر نقطة المصنع باتجاه الأراضي السورية.





المصدر: :وكالات





