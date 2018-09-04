عودة أكثر من 450 نازحا سوريا خلال يوم

أعلن المركز الروسي لاستقبال اللاجئين في سوريا اليوم الأحد، أن أكثر من 450 مواطنا عادوا إلى ديارهم في ثلاث محافظات سورية خلال اليوم الماضي.

وأفاد المركز في بيان له بأنه عاد إلى غوطة دمشق الشرقية 42 شخصا، بينهم 17 امرأة و16 طفلا، ليصل عدد العائدين إلى هناك منذ 30 سبتمبر عام ،2015 إلى 134 ألف و847 شخصا.

وأضاف البيان أنه عاد إلى ديارهم في محافظات دير الزور وريف دمشق وحمص عبر معبر الصالحية بدير الزور 427 مدنيا، بينهم 157 امرأة و167 طفلا، و16 قطعة من الآليات. وبلغت حصيلة عمليات العودة منذ 25 أغسطس الماضي 5786 شخصا، بينهم 2067 امرأة و2771 طفلا، إضافة إلى 86 قطعة من الآليات و6 من رؤوس الماشية.

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وذكر البيان أن ما إجماله مليون و226 ألفا و717 نازحا سوريا عادوا إلى منازلهم منذ 30 سبتمبر 2015، وهو يوم انطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا.

المصدر: وكالات