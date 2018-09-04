مصدر لـRT يكشف حقيقة ما حدث في محيط مطار المزة العسكري

نقلت مراسلتنا في سوريا عن مصدر عسكري، أن الانفجارات التي وقعت في مطار المزة الأحد الماضي، نجمت عن خطأ بشري أثناء نقل بعض الذخائر، ما أدى إلى انفجار في مستودع للذخيرة والأسلحة.

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وقال المصدر: "بعد استكمال التحقيقات بما حدث في محيط مطار المزة يوم الأحد والوقوف عند جميع التفاصيل ثبت أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري أثناء نقل بعض الذخائر المصادرة من مناطق تم تطهيرها مؤخرا من العصابات الإرهابية المسلحة وقد أدى ذلك إلى انفجار مستودع للذخيرة والأسلحة وارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عشرة آخرين".

وكانت أصوات انفجارات قوية سمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق يوم الأحد تضاربت الأنباء عن مسببها.

المصدر: RT