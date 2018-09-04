وكالة: مكتب المالكي ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء العراقية

نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صحة وثيقة ادّعت ترشيحه من قبل تحالف "البناء" لرئاسة وزراء العراق، حسبما أفادت وكالة "رووداو" الكردية.

ونقلت الوكالة عن هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي للمالكي، قوله في تغريدة على موقع "تويتر": "يبدو أننا مقبلون على عمليات تزييف جديدة تختلف عن تلك التي شهدناها في الانتخابات".

يبدو اننا مقبلون على عمليات تزييف جديدة تختلف عن تلك التي شهدناها في الانتخابات

لذلك ندعو الجميع الحذر وعدم الوقوع بفخ المزورين والكذابين . #الكتلة_الاكبرpic.twitter.com/WiZvPBnybL — هشام الركابي (@HushamHamad) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: "ندعو الجميع للحذر وعدم الوقوع بفخ المزورين والكذابين".

يتبع...