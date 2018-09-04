 
مباشر

وكالة: مكتب المالكي ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء العراقية

أخبار العالم العربي

وكالة: مكتب المالكي ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء العراقية
Reuters
نائب الرئيس العراقي نوري المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqlw

نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صحة وثيقة ادّعت ترشيحه من قبل تحالف "البناء" لرئاسة وزراء العراق، حسبما أفادت وكالة "رووداو" الكردية.

ونقلت الوكالة عن هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي للمالكي، قوله في تغريدة على موقع "تويتر": "يبدو أننا مقبلون على عمليات تزييف جديدة تختلف عن تلك التي شهدناها في الانتخابات".

وأضاف: "ندعو الجميع للحذر وعدم الوقوع بفخ المزورين والكذابين".

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا