تجدد الاحتجاجات قرب مبنى محافظة البصرة

تجددت صباح اليوم الثلاثاء تظاهرات سكان محافظة البصرة جنوبي العراق قرب مبنى المحافظة، فيما شيع المحتجون جثمان المتظاهر ياسر مكي الذي قتل أمس.

وأفاد مراسل RT بأن "المئات من المتظاهرين شيعوا صباح اليوم جثمان ياسر مكي الذي قتل أمس على يد القوات الأمنية العراقية بعد تعرضه للصعق الكهربائي وأن المتظاهرين توجهوا بعد التشييع إلى مبنى محافظة البصرة".

وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية عززت تواجدها في محيط مبنى المحافظة، وقطعت بعض الطرق المحيطة به لمنع وصول المتظاهرين إلى مقر المحافظة".

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واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق تظاهرات واسعة شهدتها محافظة البصرة مساء الاثنين، وقطعت إثر ذلك الطرق وأحرقت الإطارات.

وتشهد بعض محافظات وسط وجنوب العراق خلال الشهرين الماضيين احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

المصدر: RT