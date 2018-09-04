وفد اقتصادي أردني يتوجه إلى سوريا اليوم

يتوجه وفد اقتصادي أردني يضم شخصيات تجارية وصناعية وخدمية في زيارة رسمية إلى سوريا اليوم، بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية في إطار التحضير لفعاليات معرض دمشق الدولي.

وقال غسان خرفان النائب الأول لرئيس غرفة التجارة في الأردن ورئيس الوفد، إن الزيارة ستتضمن إجراء العديد من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص السوري، يتخللها لقاء أعمال أردني سوري مشترك تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية.

ولفت خرفان إلى أن اللقاء الذي سيعقد الأربعاء القادم، سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تقف في طريق ذلك.

وأضاف أن الوفد سيبحث كذلك تشكيل لجان متخصصة تعمل على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السوريين والأردنيين بهدف إقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح الاقتصادين السوري والأردني.

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وعبر المسؤول الأردني عن أمله بفتح الحدود البرية بين الأردن وسوريا في القريب العاجل، مؤكدا على أهمية السوق السورية وتجارتها الخارجية للاقتصاد الأردني وخاصة مع لبنان والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يفتتح معرض دمشق الدولي في دورته الستين يوم الخميس القادم بمشاركة 48 دولة و1700 شركة سورية وعربية ودولية.

المصدر: وكالة "عمون"