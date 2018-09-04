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صحيفة سعودية: خيار الحملة العسكرية على إدلب لم يعد مطروحا

أخبار العالم العربي

صحيفة سعودية: خيار الحملة العسكرية على إدلب لم يعد مطروحا
SANA
وحدات من الجيش السوري (صورة أرشيفية)
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نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء عن مصدر مطلع في المعارضة السورية، أن خيار الحملة العسكرية الشاملة على إدلب لم يعد مطروحا لدى موسكو.

وحسب المصدر، فإن التفاهم الروسي الإيراني التركي يقضي بحل نصفي، على أن تسلم المعارضة المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط للجانب التركي، مقابل وقف الهجوم على إدلب، لتتولى تركيا إدارة المدينة إلى حين إيجاد حل نهائي.

وأضاف المصدر أن العقدة التي تم تأجيلها لوقت آخر هي مصير "جبهة النصرة"، مشيرا إلى أن مصيرها مرتبط بالتسوية السياسية الشاملة في سوريا.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع التحذيرات الصادرة عن موسكو في الأيام الأخيرة، والتي تؤكد نفاد الصبر الروسي والسوري على الجماعات الإرهابية في إدلب.

المصدر: وكالات

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