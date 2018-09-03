مصر توقف بثّ قناة فضائية لاستضافتها مثليين

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف بث القناة التلفزيونية الفضائية الخاصة "إل تي سي"، بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية"، من بينها ظهور مثليين في برامجها.

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي: "نظرا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من 10 قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية".

وأضاف، القناة "خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم وكذلك عدم توجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين".

وانطلقت قناة "إل تي سي"، وهي قناة مصرية خاصة تعرض برامج رياضية وسياسية ومنوعات، عام 2014، ولكنها ليست بين القنوات التي تحظى بقاعدة مشاهدين كبيرة.

وقرر المجلس، وفقا للبيان، "متابعة برامج القناة بعد عودتها للبث مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة".

وجاء قرار المجلس بإيقاف قناة "إل تي سي"، بعد يومين من نشر الجريدة الرسمية "قانون تنظيم الصحافة والاعلام" الذي أثار جدلا في مصر، إذ أنه يسمح للمجلس المذكور بـ"متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

المصدر: أ ف ب