وزير تونسي: الشاهد أقال مسؤولا غير موجود!

قال وزير الطاقة والمناجم التونسي المقال خالد قدور إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقال مسؤولا غير موجود، في إشارة إلى إقالة مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.

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وأضاف قدور، اليوم الاثنين، في تصريحات لقناة "نسمة" التونسية الخاصة، إن قرارات الإقالة في وزارة الطاقة "مرتجلة وغير مدروسة وفوضوية بعد أن هدمت وزارة هامة تعنى بقطاع حساس واستراتيجي".

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إقالة مسؤولين كبار في وزارة الطاقة والمناجم على رأسهم الوزير خالد قدور.

وشملت الإقالات أيضا كاتب الدولة للمناجم، والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.

كما أعلنت رئاسة الحكومة إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

المصدر: "موزاييك أف أم" + "قناة نسمة"