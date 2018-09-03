شيخ الأزهر يطالب هولندا بموقف حازم تجاه المسيء للنبي محمد

طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، الحكومة الهولندية، بموقف "حازم" تجاه البرلماني المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، ردا على دعوته السابقة لتنظيم مسابقة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

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وأكد الطيب خلال استقباله سفير هولندا لدى مصر، يوهانس وستهوف، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة اليوم الاثنين، على أن: "حرية الرأي والتعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبررا للإساءة إلى الأديان والمعتقدات".

وأعرب عن رفضه التام لهذه المسابقة "التي تؤثر على الاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية".

وطالب شيخ الأزهر، الحكومة الهولندية بـ"ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه صاحب هذه الأعمال الاستفزازية". ووصفها بأنها "لا تقل في خطورتها عما تقوم به بعض الجماعات الإرهابية من تهديد للسلم العالمي".

من جانبه، أكد سفير هولندا لدى القاهرة، خلال اللقاء "احترام موقف الأزهر من هذه المسابقة، وحرص بلاده على احترام مشاعر المسلمين في العالم".

وأوضح، بحسب بيان الأزهر، أن "حضوره إلى المشيخة يأتي في إطار توضيح موقف بلاده الرافض للإساءة للإسلام والمسلمين باعتبار أن الأزهر هو أكبر مرجعية إسلامية في العالم".

والخميس الماضي، أعلن فيلدرز عن إلغاء المسابقة الكاريكاتورية "المسيئة" التي أعلنها في يوليو الماضي. وأثارت الدعوة احتجاجات وردود أفعال غاضبة في العالم الإسلامي.

المصدر: وكالات