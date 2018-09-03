جاويش أوغلو: نواصل الاتصالات مع روسيا وإيران حول إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا مستمرة بالاتصالات مع روسيا وإيران حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال جاويش أوغلو: "نحن نواصل اتصالاتنا من أجل دعم عملية أستانا في إدلب".

وتعليقا على زيارة المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون سوريا جيمس جيفري، الذي من المقرر أن يقوم بها لتركيا غدا الثلاثاء، أكد جاويش أوغلو أن تركيا تعتزم تناول موضوع دعم الولايات المتحدة للفصائل الكردية في سوريا.

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وسبق لجاويش أوغلو أن حذر يوم الجمعة من تداعيات التصعيد المحتمل في إدلب، وتأثيره على العملية السياسية في سوريا.

وتجري روسيا وتركيا مشاورات حول الوضع في إدلب، بما في ذلك عن ضرورة فصل المعارضة عن تنظيم "جبهة النصرة" هناك.

من جهته، ذكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن موضوع إدلب سيتصدر لقاء القمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران يوم 7 سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس