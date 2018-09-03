جدل في المغرب بسبب صفقة "المراحيض البيضاء"

أثارت صفقة إنجاز مراحيض عمومية في مدينة الدارالبيضاء بالمغرب جدلا واسعا، حيث اعتبر أعضاء المعارضة في مجلس المدينة أن الميزانية المخصصة لإنجاز المشروع "فضيحة".

واستنفر خبر ميزانية المراحيض أعضاء الأغلبية، والمعارضة داخل مجلس المدينة، خصوصا أن الصفقة لم يصادق عليها في جدول أعمال الدورة الأخيرة، بحسب موقع "اليوم 24" المغربي.

وقال أعضاء المعارضة إن التكلفة التي أُعلن عنها لإنجاز المشروع خيالية، ولا يمكن أن تكون ميزانية المرحاض الواحد هي 590 ألف درهم، بينما يصل سعر الشقة الواحدة في السكن الاقتصادي 250 ألف درهم.

وأوضح عضو فريق حزب الاستقلال المعارض داخل مجلس المدينة، حسين نصر الله أن الميزانية المخصصة لإنجاز مراحيض عمومية "فضيحة".

ورفض نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، المفوض إليه قطاع التجهيز مصطفى الحيا، كشف تفاصيل صفقة إنجاز المراحيض، التي من المفروض أن تكلف مجلس المدينة 59 مليون درهم، لإنجاز 100 مرحاض في مناطق مختلفة من المدينة.

من جهتها، أعلنت شركة "كازا للتهيئة" طلب العروض لصفقة إنجاز "المراحيض البيضاء"، محددة المبلغ المنشور في موقعها بـ6 ملايين درهم كمبلغ إجمالي لإنجاز المشروع.

المصدر: "اليوم 24"