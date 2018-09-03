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الدفاع الروسية: مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 9 آخرين بهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة في اللاذقية

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الدفاع الروسية: مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 9 آخرين بهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة في اللاذقية
AFP STRINGER / SANA
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 9 آخرين بهجوم شنه مسلحون متواجدون في ريف إدلب، بطائرات مسيرة، على محافظة اللاذقية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فلاديمير سافتشينكو إنه على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها يوم 2 سبتمبر، قام مسلحون من محيط مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب بـ "عملية استفزازية" استهدفت مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية باستخدام 5 طائرات مسيرة.

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وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار سافتشينكو إلى استمرار انتهاكات الهدنة من قبل المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وفي شأن آخر، ذكر رئيس مركز المصالحة أن العسكريين الروس قدموا مساعدات إنسانية لسكان محافظة دير الزور بوزن 1.9 طن، كما جرت عملية توزيع المواد الغذائية على سكان مدينة حلب.

المصدر: تاس

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