تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية في موريتانيا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية، التي جرت في موريتانيا يوم السبت 1 سبتمبر الجاري، تقدم الحزب الحاكم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم. ويليه حزب الإصلاح والتنمية الإسلامي.

إقرأ المزيد

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" بأن نسبة مشاركة الناخبين تجاوزت الـ 68 بالمئة ممن يحق لهم التصويت.

ورشح ما مجموعه 98 حزبا سياسيا مرشحيه للانتخابات، حيث يتنافس 5 آلاف مرشح على المقاعد الـ 157 في البرلمان، كما تتنافس 1590 لائحة انتخابية على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة على 13 مجلسا إقليميا.

المصدر: وكالات