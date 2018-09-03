رئيس البرلمان الأردني لـ "RT": يوجد تنسيق أمني بين سوريا والأردن لفتح المعابر بين البلدين

قال رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، إن وفدا اقتصاديا أردنيا سيتوجه قريبا إلى دمشق في إطار التحضير لفتح المعابر الحدودية، مشيرا إلى وجود تبادل أمني بين البلدين بهذا الشأن.

وأضاف الطراونة في مقابلة حصرية مع قناة "RT":" كان هناك تنسيق أمني لغاية أسابيع وصل إلى درجات عالية من النجاح بين روسيا والأردن من أجل إعادة اللاجئين وأصبح نموذجا يحتذى به" ضمن المساعي الجارية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة الآمنة إلى ديارهم.

وأضاف أن الأردن يدرك أهمية علاقته الاستراتيجية مع سوريا وقد يتوجه وفد أردني كبير إليها خلال الأيام القليلة القادمة.

وحول ملف اللاجئين السوريين في الأردن، قال الطراونة:" تعامل الأردن مع اللجوء السوري منذ البداية بفتح الحدود على مصراعيها لجميع الأشقاء السوريين، لأنه تربط شعبينا علاقات قربى ودين وعرق ومن ثم جغرافيا".

وأضاف المسؤول الأردني أن عودة اللاجئين إلى سوريا يجب أن تكون آمنة ومدروسة وطوعية، مؤكدا أن بلاده لن ترمي السوريين إلى الحدود، وهي لم تفعل ذلك في ظروف أصعب من تلك التي تمر بها حاليا، عندما كان أمن الأردن يتعرض لبعض الاستفزازات.

المصدر: RT