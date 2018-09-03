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روسيا تتوجس شرا من تقرير طال أمده حول دوما السورية

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روسيا تتوجس شرا من تقرير طال أمده حول دوما السورية
وزارة الخارجية الروسية
مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين
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عبرت روسيا عن قلقها من التأخير في نشر تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية النهائي حول ما حدث في دوما السورية.

وأشارت روسيا على لسان مندوبها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين إلى أن معظم البيانات التي جمعها خبراء المنظمة في دوما لم تستخدم في إعداد التقرير.

وقال شولغين في حديث لوكالة "تاس" اليوم الاثنين: "أصدرت أمانة المنظمة الفنية تقريرا مرحليا، لكن التقرير النهائي لم يظهر بعد. ونود أن نذكر بوجوب إكمال هذا العمل".

وتساءل شولغين: " لماذا هذا التأخير، علما أن كافة العينات تم جمعها؟"، مؤكدا أن "إطالة إصدار التقرير النهائي لدى الأمانة الفنية للمنظمة، لا تسهم في تحسين الوضع العام" في سوريا.

وأضاف المسؤول الروسي أن دول الغرب تستغل ذلك في حملتها "لتأجيج الهستيريا ضد سوريا وروسيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في مايو الماضي أن فريق خبراء المنظمة الذي وصل إلى مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية لفحص المعلومات حول وقوع هجوم بأسلحة كيميائية هناك في 7 أبريل الماضي، أنهى عمله.

وكان متوقعا أن تنشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا حول واقعة دوما خلال الفترة اللاحقة.

المصدر: تاس

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