شاهد.. كاميرات مراقبة تكشف آخر لحظات "طفلي النيل" بصحبة أبيهما القاتل

ظهر مقطع فيديو جديد يدين المواطن المصري محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه، المعروف إعلاميًا بـ"قاتل طفلي ميت سلسيل"، والذي أثار جدلا كبيرا مؤخرا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بأحد محطات البنزين، المتهم أثناء دخوله بسيارته لمحطة التزود بالوقود، 21 أغسطس 2018 في تمام الساعة 6:31 مساء، في التوقيت الذي ادعى فيه محمود اختطاف طفليه.

ويظهر أحد أبناء محمود بشكل واضح في الفيديو، وهو يجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، ما يكذب الرواية الأولى التي ذكر فيها أنهما تعرضا للاختطاف الساعة الخامسة مساء، أثناء وجودهما معه في أحد الملاهي.

ويتطابق الفيديو مع اعترافات القاتل المسجلة بالصوت والصورة، بواسطة الأجهزة الأمنية، والتي اعترف فيها بأنه "قتل نجليه عبر إلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بدمياط".

المصدر: الوطن