قديروف: مستعدون لمشاركة السلطات الليبية تجربتنا في مكافحة الصراعات الداخلية

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الاثنين، استعداده لمشاركة السلطات الليبية، تجربة بلاده في مكافحة الصراعات الداخلية، والتي أنقذت شعبه في وقت سابق من الدمار الكامل.

وكتب قديروف في "تليغرام" نحن على استعداد لمشاركة تجربة الرئيس الأول للشيشان، أحمد حاجي قديروف، التي لا تقدر بثمن، والتي أنهت وللأبد العمليات المسلحة لدينا، مع القوى السياسية في ليبيا. مضيفا أنه يتابع عن كثب تطور الوضع هناك، ويرى أن روسيا كانت ولا تزال داعمة لوحدة ذلك البلد، ونهضته وتطوره الاقتصادي.

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وأعلن اجتماع الحكومة الليبية في طرابلس، في وقت سابق، حالة الطوارئ في العاصمة وضواحيها، جراء القتال المستمر، الذي بدأ في 26 أغسطس.

المصدر: سبوتنيك