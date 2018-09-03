ما حقيقة انفجار السويداء؟

قالت وكالة الأنباء السورية إن صوت الانفجار الذي سمع صداه في مدينة السويداء ناتج عن تفجير عدد من العبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون في محيط مطار خلخلة العسكري.

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وأفادت مصادر محلية في المحافظة الواقعة جنوب العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار ضخم في الريف الشمالي للسويداء، فيما تضاربت الأنباء حول مكان هذا الانفجار.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن انفجارا ضخما جدا وقع في مطار خلخلة سمع دويه في مدينة السويداء التي تبعد نحو 40 كم عن المطار.

وأشار آخرون إلى أن الانفجار الضخم ناجم عن مخلفات ألغام تعاملت معها الجهات المختصة في محيط المطار.

وتشارف قوات الجيش السوري على الانتهاء من تطهير منطقة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية من تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أطبق الجيش حصاره على المنطقة من جميع الجهات.

وكان "داعش" هاجم الريف الشرقي والشمالي الشرقي للمحافظة واخترق المدينة بانتحاريين في الـ25 من يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح العشرات.

المصدر: وكالات