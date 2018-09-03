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أساتذة وكوادر جامعة "آل البيت" الأردنية يطردون مديرهم بالقوة

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نشر على الإنترنيت مقطع فيديو لموظفي وأساتذة جامعة "آل البیت" في الأردن، وهم يجبرون رئیس جامعتهم على مغادرة مكتبه وسط هتافات مطالبة برحيله.

وظهر في الفيديو، كيف اقتحم الموظفون مكتب رئیس الجامعة، وأجبروه على المغادرة، وسط ھتافات "إرحل، إرحل".

وادعى الموظفون أن الجامعة تراجعت كثيرا خلال فترة رئاسة مديرهم المنبوذ، وعاشت حالة من التدهور، مؤكدين رفضهم التجديد له.

المصدر: "عمون"

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