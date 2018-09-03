العبادي يعين نفسه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي

عين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الإثنين، نفسه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي، التي أقال رئيسها السابق فالح الفياض قبل أيام.

وجاء في بيان صدر عن مكتب العبادي، تلقت RT نسخة منه، أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار اليوم هيئة الحشد الشعبي وأشاد بمواقف المقاتلين الأبطال، واطلع على أوضاع الهيئة والمنتسبين فيها".

وتضمن البيان صفة "حيدر العبادي رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأصدر العبادي، الأسبوع الماضي، أمرا بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية، ومن رئاسة الحشد الشعبي، حيث أوضح في بيان أن "القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

والفياض قيادي في تحالف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

المصدر: RT