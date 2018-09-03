الإعلان عن موعد تشييد بكر المفاعلات المصرية في الضبعة

أعلن رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل، أن المفاعل النووي في الضبعة لا يزال في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء في يونيو 2020.

وقال الوكيل، إن المشروع يمر بثلاث مراحل رئيسية الأولى تحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها حوالى عامين ونصف العام، وبدأت من ديسمبر الماضي وهى المرحلة التي يمر بها المشروع الآن، وتشمل الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.

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كما تشمل هذه المرحلة عقد الاجتماعات الفنية بين فريقي المشروع من الجانبين المصري والروسي، وتبادل الوثائق الفنية، وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وكذلك متابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسي، وعمل بصمة كاملة للموقع وصور قاع البحر وقياس الزلازل.

وأضاف الوكيل أن المرحلة الثانية، هي مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.

أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة الاختبارات وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائي للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا.

المصدر: صدى البلد